Франция не направит официальных представителей на открытие Олимпиады в Пекине

Французские чиновники, скорее всего, не будут присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будет присутствовать на месте министр-делегат по делам спорта Роксана Марасиняню. Это не церемония открытия, но она будет там, чтобы поддерживать наших атлетов во время этих Олимпийских игр, - сказал госсекретарь. - Это еще не решено, мы еще советуемся с нашими европейскими партнерами, но я думаю, что французских представителей скорее всего не будет на открытии игр".

В ответ на вопрос журналиста о том, не идет ли речь о скрытом или частичном дипломатическом бойкоте, против которого официально выступала Франция, Бон ответил, что не хочет развивать эти дебаты. Он заявил, что "с Китаем нужно проявлять большую жесткость по определенным темам" и подавать достаточно заметные сигналы. "Большинство европейских стран имеют идентичную стратегию: нулевое или умеренное присутствие, то есть без глав государств или правительств, на церемонии открытия", - сказал Бон.

Он добавил, что США объявили дипломатический бойкот, который подразумевает отказ отправлять дипломатов или официальных лиц на церемонию открытия, но при этом речь не идет о спортивном бойкоте. Госсекретарь заверил, что Франция "не собирается бойкотировать игры в спортивном плане".