https://news.day.az/world/1431250.html В Иране лев загрыз сотрудника зоопарка
В Иране лев загрыз сотрудника зоопарка
Лев напал на одного из работников зоопарка в расположенном в центральной части Ирана городе Арак.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье агентство Tasnim.
38-летний сотрудник пришел покормить льва, который в этот момент вырвался из клетки. В результате нападения человек погиб.
Администрация учреждения сообщила, что были приняты соответствующие меры, и животное не покинуло пределы зоопарка. При этом руководство попросило жителей города не приближаться к территории зоопарка.
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