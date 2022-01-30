В Пентагоне выразили готовность к переговорам с КНДР

Соединенные Штаты готовы провести дипломатические переговоры с КНДР без предварительных условий.

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя проведение Пхеньяном ряда ракетных запусков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы остаемся привержены дипломатическим переговорам. Мы говорили Пхеньяну, что готовы без предварительных условий сесть за стол и вести диалог", - сказал он в эфире телеканала Fox News. "Очевидно, [лидер КНДР] Ким Чен Ын хочет идти другим путем, так что нам надо убедиться в нашей военной готовности как на [Корейском] полуострове, так и в регионе", - добавил он.