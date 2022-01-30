В Иране назвали цель военных учений Иран-Россия-Китай

Военно-морские учения напомнили странам региона, а также врагам революции, что независимые страны могут, объединившись, представить новую модель, в которой их действия основаны на обеспечении безопасности судоходства и в результате во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИРНА, об этом сказал командующий ВМФ Ирана генерал Шахрам Ирани.

"Комбинированные упражнения имеют свое определение и характеристики в мире. Характерной чертой совместных учений Ирана, России и Китая было то, что три страны с тремя разными подходами в области морского функционального типа и оборудования, не имевшие никакого сходства друг с другом, собрались вместе, и все три создали свои собственные творения", - отметил он.

"Эти учения имели региональное значение, особенно для дружественных стран и стран оси сопротивления, и напомнили нам о том, что Исламская революция принесла нам то, с чем мы можем установить безопасность в регионе, полагаясь на наши внутренние возможности. Благодаря этому мы можем обеспечить мир для людей", - добавил он.