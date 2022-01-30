18 человек погибли в результате удара стихии в Сан-Паулу

Не менее 18 человек погибли от последствий ливней в ночь на воскресенье на юго-востоке Бразилии, в штате Сан-Паулу.

Об этом сообщил губернатор штата Жоау Дориа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глубоко опечален ущербом, который нанесли сильные ливни в Сан-Паулу. Выражаю соболезнования семьям и друзьям 18 жертв. Мы проводим спасательную операцию, распорядился выделить средства для помощи пострадавшим", - написал политик в Twitter.

Как уточняет телеканал Globo, ливни стали причиной паводков и оползней, что привело к обрушениям жилых домов в нескольких муниципалитетах штата. По словам местных властей, в отдельных районах за 12 часов выпало порядка 115 мм осадков. В одноименной столице региона в воскресенье отменили прививочную кампанию от коронавирусной инфекции из-за сложной обстановки.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны. С начала влажного сезона в ноябре 2021 года погибли не менее 40 человек в штатах Минас-Жерайс и Баия.