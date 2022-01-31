Скончался известный российский режиссер

Народный артист России, режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни,

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Виктор Мережко - советский и российский киноактер, режиссер, сценарист, драматург, писатель, телеведущий.

Он родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Ростовской области в семье сельских служащих. Его семья часто меняла место жительства. В 1961 году он окончил Украинский полиграфический институт по специальности "инженер-технолог", в 1968-м году - сценарный факультет ВГИКа.

Дебютом Мережко в качестве сценариста стал детский фильм "Тигры на льду". По его сценария снято более 50 картин, в том числе "Уходя - уходи", "Трын-трава", "Родня", "Здравствуй и прощай". В фильмах, снятых по его сценариям, играли известные советские и российские артисты - Нонна Мордюкова, Олег Янковский, Олег Табаков, Людмила Зайцева и другие.

В 2000-х Виктор Мережко занялся режиссурой, среди снятых им картин - "Сонька Золотая Ручка", "Красная комната", "Хуторянин" и др.

В 1987 году он получил государственную премию СССР за сценарий к фильму "Полеты во сне и наяву", в 2014 году Мережко было присвоено звание Народного артиста РФ.