https://news.day.az/world/1431278.html ВС Турции нейтрализовали четырех террористов РПК
ВС Турции нейтрализовали четырех террористов РПК
Силы безопасности Турции ликвидировали четырех террористов РПК /YPG, готовивших на севере Сирии.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, уничтоженные боевики готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".
"Наши героические коммандос нейтрализовали четырех террористов РПК / YPG, готовивших атаку в зоне проведения операции "Источник мира", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, то попытки террористов атаковать турецких военных будут и впредь получать решительный отпор.
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