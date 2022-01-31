Заявление президента Армении об отставке вступило в силу
Заявление об отставке президента Армении Армена Саркисяна вступило в силу, документ был направлен в парламент 23 января, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В соответствии с законом "О регламенте парламента", отставка президента вступает в силу, если он в течение семи дней не берет обратно свое заявление. Администрация президента Армении не сообщала об отзыве заявления.
Саркисян, заявив о своей отставке, отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".
Правящая в Армении партия "Гражданский договор" намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре