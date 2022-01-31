В Саудовской Аравии общественный транспорт будет доступен только вакцинированным

Полная вакцинация с 1 февраля станет обязательным условием для использования любого общественного транспорта и такси в Саудовской Аравии. Об этом сообщило в воскресенье Главное управление транспорта королевства.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Саудовское агентство печати.

"С 1 февраля 2022 года вакцинация бустерной дозой и официальный "иммунный статус" в специальном приложении [Минздрава] являются обязательным условием для пользования наземным, морским, железнодорожным транспортом, - отмечается в обнародованном сообщении ведомства. - Исключение делается только для тех, кто освобожден от вакцинации, что отражено в приложении".

Это решение затрагивает поезда, такси, аренду машин, в том числе через любые приложения для пассажирских перевозок, внутренние и междугородные автобусы, а также паромы. Кроме того, по информации транспортных властей, невакцинированным или не полностью вакцинированным людям запрещен также вход в штаб-квартиру ведомства, здания транспортных компаний и служб, пункты проката авто, офисы перевозчиков.

"Применение мер предосторожности на транспорте направлено на сохранение здоровья людей и создание безопасной и надлежащей среды для оказания транспортных услуг, - подчеркнули в управлении. - Этот шаг соответствует рекомендациям компетентных органов относительно важности получения бустерных доз вакцины против нового коронавируса для повышения уровня иммунитета среди населения и контроля за распространением вируса, особенно его мутировавших штаммов".

Что касается авиатранспорта, то правило допуска на рейсы только вакцинированных пассажиров действует в Саудовской Аравии еще с 1 сентября 2021 года.

В королевстве с населением почти 35 млн человек полностью привито 23,7 млн человек (68%), при этом бустерную дозу сделали 7,5 млн жителей (21,12%). Хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 получили 25,5 млн человек (71,5%). В середине января в стране было зарегистрировано максимальное число заразившихся коронавирусом с начала пандемии - более 5 тыс., в то время как еще в ноябре эти цифры составляли 20-30 человек в день. С конца прошлого года саудовские власти вновь обязали население носить маски и соблюдать социальную дистанцию.