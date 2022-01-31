Минобороны ОАЭ объявило о перехвате баллистической ракеты

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, которая была запущена мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в направлении территории ОАЭ.

Соответствующее заявление опубликовано в ночь на понедельник в Twitter на странице эмиратского оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Средства ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную террористической группировкой хуситов в сторону страны. Атака не привела к потерям, так как остатки баллистической ракеты упали за пределами населенных пунктов", - подчеркивается в заявлении.

Ранее официальный представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сариа проинформировал, что в ближайшие часы командование "Ансар Аллах" объявит подробности проведения новой военной операции против ОАЭ.