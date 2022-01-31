ФРС может резко повысить ставку

Из-за борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) может пойти на более резкое повышение базовой учетной ставки.

Об этом в интервью Financial Times заявил президент Федерального резервного банка Атланты, входящего в систему ФРС, Рафаэль Бостич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам банкира, "сейчас рассматриваются все варианты".

"Если будут данные, которые говорят о необходимости повышения ставки на 50 базисных пунктов, я поддержу такую меру. Если какие-то шаги имеют смысл, их надо делать",- указал Бостич. В последнее время ФРС традиционно повышало или понижало ставку за один раз не более, чем на 0,25%.

В ФРС много раз за последнее время заявляли, что их беспокоит рост инфляции в США. Отмечается, что она достигла рекордного темпа с начала 1980-х годов. Потребительские цены в США к концу 2021 года ускорили рост до 7% с 6,8%, которые наблюдались в ноябре. Лишь только за декабрь они выросли на 0,5%.

За 2021 год базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты и энергоносители, оказалась на уровне 5,5%. Продукты же подорожали на 6,3%, а сами энергоносители прибавили в цене почти треть (+29,3%).

Президент федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в середине января в интервью Financial Times заявил, что готов поддержать три раунда повышения учетной ставки. При этом ранее шла речь только о двух раундах повышения.

26 января ФРС США решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.