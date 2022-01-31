https://news.day.az/world/1431291.html Жуткое ДТП с участием автобуса в Турции - пострадали 25 человек
Жуткое ДТП с участием автобуса в Турции - пострадали 25 человек
Пассажирский автобус сорвался в пропасть в турецком Газиантепе.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП 25 человек, находившихся в транспортном средстве, пострадали.
На место происшествия привлечено большое количество бригад скорой помощи и спасателей.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Состояние трех из них оценивается как тяжелое.
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