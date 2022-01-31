https://news.day.az/world/1431295.html В Испании столкнулись 4 автомобиля
В Испании столкнулись 4 автомобиля
По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пожарных служб региона в понедельник.
Сообщается, что инцидент произошел около 22:20 в воскресенье (01:20 понедельника Баку). Как уточняет агентство EFE со ссылкой на пожарных, пострадавшие получили серьезные травмы. Предположительно, одно из транспортных средств в момент аварии двигалось по встречной полосе.
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