В Испании столкнулись 4 автомобиля

По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пожарных служб региона в понедельник.

Сообщается, что инцидент произошел около 22:20 в воскресенье (01:20 понедельника Баку). Как уточняет агентство EFE со ссылкой на пожарных, пострадавшие получили серьезные травмы. Предположительно, одно из транспортных средств в момент аварии двигалось по встречной полосе.