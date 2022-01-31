Цены на нефть умеренно растут

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в ожидании встречи ОПЕК+. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,06% - до 89,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,17%, до 87,83 доллара.

Заседание ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что альянс продолжит ежемесячно наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, пока ОПЕК+ изо всех сил пытается увеличить добычу в соответствии с согласованным планом, некоторая напряженность на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться.

"Теперь, когда нефть стоит 90 долларов, не потребуется много времени, чтобы поднять цены до 100 долларов, и это только усилит глобальный энергетический кризис", - сказали газете аналитики Oanda.