В Европе бушует ураган

Жертвами сильнейшего урагана, который обрушился в эти выходные на страны Северной Европы, стали по меньшей мере 4 человека. Шторм, получивший название "Малик", принес сильные порывы ветра, а также обильные дожди и снегопады, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В нескольких странах сотни тысяч домов остались без электричества, дороги парализовало поваленными деревьями.

В Германии в результате циклона "Надя" погиб один человек. Трагедия произошла в Белице. На прохожего мужчину поздно вечером упал предвыборный плакат, сорванный сильным ветром. На севере страны было частично приостановлено железнодорожное движение.

В Гамбурге значительно поднялся уровень воды в реке Эльба, она вышла из берегов. В результате затопило знаменитый исторический рыбный рынок и прилегающие улицы с припаркованными автомобилями.

Шторм "Малик" затронул также Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию и Великобританию. Там из-за падения деревьев погибли два человека. Из-за непогоды в Дании были закрыты несколько мостов, в том числе и основной автомобильный и железнодорожный Эресуннский, соединяющий Копенгаген и шведский город Мальмё.

В Норвегии во время шторма у острова Ротт из-за отключения электричества возникли проблемы у грузового судна с экипажем из шести человек. Позже судну удалось завести мотор и тронуться своим ходом в открытое море.

А в Мальмё в результате сильных порывов ветра были повалены деревья и обрушился строительный кран. По данным шведских СМИ, никто не пострадал.