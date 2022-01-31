Сильнейший пожар на заводе Skoda в Чехии

Спасатели из Чехии как минимум шесть часов боролись с сильнейшим пожаром - самым разрушительным за последние десятилетия. Он охватил склады автомобильного концерна Skoda, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Всё произошло недалеко от Праги. По неясной пока причине вспыхнули деревянные паллеты, на которых стояли коробки с запчастями. В считанные минуты пламя охватило огромную площадь, остановить его мешал шквалистый ветер.

Лишь к утру пожарным удалось взять ситуацию под контроль. В итоге уничтожены миллионы деталей. По предварительным расчётам, ущерб составил почти 50 миллионов долларов, что просто колоссальный удар для автогиганта. Эксперты отрасли полагают: теперь на мировом авторынке может усугубиться и без того острый дефицит комплектующих.