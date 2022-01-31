Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в Пекине перед Олимпиадой

В Пекине за четыре дня до Олимпиады рекордно выросла заболеваемость ковидом. За последние сутки там выявили 20 случаев заражения - в городе это максимум за последние полтора года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В районах, где живут инфицированные, местные власти решили ввести локдаун. Около двух миллионов человек теперь в принудительном порядке пройдут тестирование. Инфекция просочилась и в так называемый "олимпийский пузырь", огороженную от населения Олимпийскую деревню.