Циклон "Надя" в Калининграде

Калининград сегодня приходит в себя после разрушительного шторма, который этой ночью принес циклон "Надя", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Скорость шквалистого ветра достигала 30-ти метров в секунду. В итоге в регионе обесточены несколько улиц, затоплена часть набережной, а аэропорт Храброво работает с перебоями. Авиасообщение частично нарушено.

Ранее сообщалось, что циклон "Надя" может увеличить сугробы в Москве до рекордных значений.