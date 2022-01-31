https://news.day.az/world/1431355.html Циклон "Надя" в Калининграде - ВИДЕО
Циклон "Надя" в Калининграде - ВИДЕО
Калининград сегодня приходит в себя после разрушительного шторма, который этой ночью принес циклон "Надя", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Скорость шквалистого ветра достигала 30-ти метров в секунду. В итоге в регионе обесточены несколько улиц, затоплена часть набережной, а аэропорт Храброво работает с перебоями. Авиасообщение частично нарушено.
Ранее сообщалось, что циклон "Надя" может увеличить сугробы в Москве до рекордных значений.
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