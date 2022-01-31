Дагестанский тренер стал мемом после эмоционального интервью
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Эмоциональное послематчевое интервью дал главный тренер клуба "Кизляр" Шамиль Магомедов. Видео, где он эмоционально реагирует на итоги игры, практически сразу завирусилось в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Футболисты "Кизляра" сыграли вничью (4:4) с клубом "Пенджаб". После матча Магомедова спросили, доволен ли он результатами.

"Как можно быть довольным такой игрой? Когда 50 моментов не забили и довольным ничьей быть... Так легко было с ними играть. Клянусь, сколько нахожусь в ЛФЛ, так легко мне ни с одной командой не было играть. Тут можно было идти и забивать. Столько моментов было. Как можно было не забивать?! Говорил им уже, хватит, тормозите, сердце болит! Забейте, говорил", - поделился тренер.

При этом он добавил, что одним из игроков оказался особенно недоволен. По его мнению, футболист Омаров все время симулировал. По его мнению, основной недостаток игрока в том, что он "целый день кушает".

Команда "Кизляр" выступает в Любительской футбольной лиге Дагестана.