В Китае запрещают пересаживаться в полупустом самолете перед ОИ-2022

Корреспондент РЕН ТВ Даниил Левин прилетел в Пекин, где 4 февраля стартуют Олимпийские игры. По словам корреспондента, требования китайской стороны очень серьезны даже уже на этапе перелета в страну, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пересаживаться с места на место строго запрещено. Даже если самолет практически пустой, все равно нужно оставаться согласно купленному месту.

Корреспондент показал, как серьезно подходят сотрудники аэропорта к проверке всех прибывающих в страну на фоне пандемии.

"Как при входе в ковидную больницу", - поделился Даниил.

Он отметил, что всех встречают специалисты в полной защитной экипировке. Кроме того, они ее даже не снимают.

В аэропорту строго следят за разделением потоков пассажиров, чтобы они не контактировали друг с другом. По прибытии также нужно сдавать ПЦР-тест.