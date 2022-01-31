В Армении бастуют таксисты

Сегодня в Ереване у здания правительства водители такси проводят акцию протеста. Их недовольство вызвано решением Бюро автостраховщиков Армении пересмотреть стоимость ОСАГО в сторону повышения - базовый тариф подорожает на 3 тысячи драмов и составит 21,7 тыс. драмов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Базовая сумма при расчете стоимости страхования умножается на такие коэффициенты, как мощность двигателя автомобиля, его возраст, наличие или отсутствие грубых нарушений при оформлении предыдущих полисов ОСАГО и др.