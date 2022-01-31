Во Флориде ждут осадков из игуан
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Флорида переживает самую холодную зиму за последние 12 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, снижение температуры до минус трех градусов по Цельсию для привычным к суровым зимам регионов может показаться несущественным, однако во Флориде холод означает замерзшие плантации цитрусовых. Страдают и живущие здесь игуаны. Они впадают в оцепенение и обрушиваются с деревьев, буквально устилая тротуары. Помогать им не рекомендуется, так как потревоженные ящерицы могут кусаться.