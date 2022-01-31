Во Флориде ждут осадков из игуан

Флорида переживает самую холодную зиму за последние 12 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, снижение температуры до минус трех градусов по Цельсию для привычным к суровым зимам регионов может показаться несущественным, однако во Флориде холод означает замерзшие плантации цитрусовых. Страдают и живущие здесь игуаны. Они впадают в оцепенение и обрушиваются с деревьев, буквально устилая тротуары. Помогать им не рекомендуется, так как потревоженные ящерицы могут кусаться.