Северная Корея подтвердила испытания ракеты Hwasong-12

Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 впервые с 2017 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР в понедельник, 31 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Испытательный запуск баллистической ракеты средней и большой дальности Hwasong-12 типа "земля-земля" был произведен в воскресенье", - сообщило официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Утверждается, что испытание "подтвердило точность, безопасность и эффективность работы находящейся на производстве системы оружия типа Hwasong-12".

Также сообщатся, что испытание проводилось с использованием "системы запуска с высоким углом", чтобы обеспечить безопасность соседних стран, и что "в боеголовке была установлена камера, которая делала фотографии из космоса".

Накануне в Южной Корее заявили, что зафиксировали запуск баллистической ракеты средней дальности в КНДР. Это седьмое испытание Пхеньяном ракетного оружия в январе. Северная Корея никогда раньше не проводила испытание такого количества ракет в течение одного месяца.