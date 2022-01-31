Растет число заразившихся COVID-19 в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 124 070, до 11 861 077. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 130 против 28 944 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 248 281 случай выздоровления, сообщили в федеральном оперштабе.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 621, до 331 349. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее было зарегистрировано 617 летальных исходов.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 090, что на 8% ниже показателя предыдущего дня, сообщили в оперштабе.

Число госпитализаций снизилось в 51 регионе, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 9 883 случая. В 32 регионах число госпитализаций увеличилось.