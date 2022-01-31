Китайцы построили небесную дорогу

В Китае к дорогам относятся как к важному инструменту укрепления государственности, поэтому проблеме уделяют большое внимание. Темп строительства достигает 30 тысяч километров многополосных автострад в год, а его технологии (укладка основания полотна из бетонных плит и покрытие его асфальтом) обеспечивают эксплуатацию в 30- 40 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Техно, сокращение времени в пути пассажиров или грузов всего на 1% позволяет увеличить рост ВВП страны на 0,25%. Много это или мало в условиях, когда ныне некоторые стагнирующие экономики мира бьются за доли процентов? Это заставляет их и многих других спешно обратить взоры на необходимость развития скоростных видов транспорта и развитие соответствующей качественной скоростной дорожной инфраструктуры

Скоростная автомагистраль Яси в Китае называется "супер-крутым сооружением". Линия дороги извивается между высокими горами и мощными хребтами. В среднем на каждый 1км ее средняя высота над уровнем моря там увеличивается на 7,5 м. Поэтому эту дорогу еще называют "скоростной лестницей в небо" и "автострадой над облаками".

Дорога протяженностью 240 км, официально названная Ясси , стоила более 4 млрд долл. и на ее строительство потребовалось пять лет. Она стала туристической достопримечательностью, потому что пролегает через живописные пейзажи провинции Сычуань.

Этот регион не только чрезвычайно гористый, но и является зоной активных землетрясений, поэтому от дизайнеров Скайроуд потребовалось использовать новаторское мышление. Инженеры решили проблему, используя туннели и виадуки, чтобы покрыть половину длины.