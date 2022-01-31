Экологическая катастрофа в Перу

Из-за разлива около 12 тысяч баррелей нефти в Тихом океане морские птицы, гнездящиеся на островах в особо охраняемой зоне у берегов Перу, рискуют отравиться нефтепродуктами или погибнуть от голода, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Журналисты AFP и защитники природы отправились осмотреть остров Исла-Пескадорес, густо населенный гуанайскими бакланами, которых ещё называют бакланами Бугенвиля.

Сегодня мы обнаружили и перенесли в лодку плавающую в море птицу, через несколько минут она умерла. Это происходит, потому что птицы уже отравились нефтепродуктами, они еще держатся на поверхности, но у них нет сил плавать, охотиться или летать.

Экологическая катастрофа началась 15 января в Вентанилье, провинция Кальяо, во время разгрузки танкера "Mare Doricum", принадлежащего испанской нефтегазовой компании Repsol.

Обычно пребывание в воде комфортно для птиц, так как их перья водонепроницаемые, но из-за загрязнения нефтью перья теряют это свойство, птицы становятся беззащитными. Самая частая причина гибели обитающих здесь особей - гипотермия.

Многочисленные колонии морских птиц питаются рыбой, которая также является источником дохода рыбаков из деревни Анкон, к северу от Лимы. Из-за запрета на промысел экологическое бедствие может привести к социальному кризису.