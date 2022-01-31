Германия начала два расследования в отношении Telegram

Минюст ФРГ сообщил о расследованиях в отношении мессенджера Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации представителя министерства, расследуется два дела в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера. В штаб-квартиру компании в Объединенных Арабских Эмиратах было направлено два уведомления о слушаниях.

Подробности не приводятся в связи с продолжающимся следствием.