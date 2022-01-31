Правящая элита Армении оказалась в центре общественного скандала

28 января по случаю 30-летия формирования вооруженных сил Армении вся правящая элита Армении, в том числе депутаты Национального собрания, посетили военный пантеон "Ераблур" и возложили цветы к могилам военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Поведение депутата от партии власти Лусине Бадалян вызвало негодование в армянском обществе. Она в ходе беседы с группой посетителей пантеона шутила и от души смеялась. Веселое поведение Бадалян запечатлели камеры.

После обрушившейся критики Лусине Бадалян пришлось извиниться.

Отметим, что сегодня перед зданием Национального Собрания проходит акция протеста против депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян. Собравшиеся хотят, чтобы Комиссия по этике высших должностных лиц рассмотрела поведение Бадалян: "Требуем, чтобы в следующий раз человек, который посмеет проявлять такое поведение в "Ераблуре", был наказан".

Бадалян была не единственной, кто вел себя неподобающе. Другие депутаты также смеялись, улыбались и вдобавок курили и жевали жвачку.