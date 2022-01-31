Огромное дерево упало на автомобиль в Киеве, есть погибший

1 человек погиб и 1 ранен из-за падения дерева на автомобиль в результате непогоды в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на Українськi Новини.

"Вечером 14 января в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение, что на ул. Верховинной, 34, в результате непогоды и сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль. На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии первых боевых расчетов было установлено, что в результате падения дерева на автомобиль были зажаты водитель и пассажирка", - говорится в нем.

Еще до прибытия спасателей пассажирку деблокировали и передали медикам свидетели.

Учитывая, что дерево было значительных размеров, спасателям пришлось вызвать дополнительно автокран аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГоСЧС в Киеве, чтобы поднять дерево и освободить автомобиль.

После того как высвободили автомобиль из-под дерева, спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.

В результате падения дерева также была повреждена линия электросети.

Упал столб, а вместе с ним и провода, повредив тем самым около десятка автомобилей.

На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава.

Согласно сообщению, обстоятельства данного события будут устанавливаться правоохранителями.