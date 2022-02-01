В Шотландии ввели бесплатный проезд в автобусах для молодежи

Бесплатный проезд на общественном транспорте для граждан моложе 22 лет введен в Шотландии с 31 января, сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Красная весна.

Новая система охватит, как сообщается, примерно 930 000 человек. Для того, чтобы получить соответствующее разрешение, шотландцам нужно подать заявку на транспортную карту. Для бесплатного проезда на автобусе выдается Национальная карта права (NEC) или Национальная карта права молодого шотландца (Young Scot NEC).

Но многие родители и молодые люди сообщили в СМИ о проблемах с подачей заявления на получение необходимых пропусков. В правительстве объяснили, что из-за пандемии заявку до 31 января рекомендовано подавать только тем, у кого есть острая необходимость в дальних поездках. В качестве примеров таких потребностей названы "работа, образование, здоровье или уход".

С 31 января заявки можно подавать всем остальным гражданам.

Напомним, в Шотландии и раньше примерно треть населения попадала в категории, которым разрешен бесплатный проезд на общественном транспорте. В частности, не платят за проезд в автобусах пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Дети до пяти лет также ездили бесплатно.

В правительстве Шотландии заявляют, что новая схема означает, что в совокупности более 2,3 миллиона человек теперь смогут ездить на автобусах бесплатно. Это почти половина населения автономии.