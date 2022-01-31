Украинский самолет "разрезал" густой туман на две части

Украинский самолет Ан-225 "Мрия", заходя на посадку в польском Жешуве, "разрезал" густой туман на две части, передает Day.Az со ссылкой на Українськi Новини.

На кадрах видно, что посадочную полосу окутал густой туман, из-за чего авиалайнер не сразу стал виден. Некоторое время был лишь слышен звук работы двигателей самолета. Затем самолет "разрезал" туман и пошел на посадку в появившийся голубой коридор.