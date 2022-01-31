В Олимпийском Пекине усилены меры безопасности из-за COVID-19

Новая вспышка коронавируса сейчас и в Китае, где через считанные дни должны стартовать Олимпийские игры. Причём заразившиеся есть и среди участников, а миллионы жителей и вовсе теперь должны экстренно сдать ПЦР-тесты. В нескольких районах страны объявлен тотальный локдаун, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При выходе из аэропорта сразу можно увидеть людей в полностью закрытых защитных костюмах. В таких же в ковидных больницах работают врачи, у прилетающих сразу берут ПЦР-тест. На каждом этапе потоки стараются разводить. В аэропорту новая "ковидная" логистика.

Городские власти рапортуют о всплеске новых случаев заражения. Всплеск в Пекине - это двадцать инфицированных за последние сутки. Решено закрыть некоторые районы.