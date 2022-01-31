https://news.day.az/world/1431567.html Бывший канцлер Германии заразился коронавирусом
Бывший канцлер Германии заразился коронавирусом
Бывший канцлер Германии 77-летний Герхард Шредер заразился коронавирусом.
Об этом в Instagram сообщила его супруга Соен Шредер-Ким, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, она заболела вместе со своим мужем. Однако болезнь у Шредеров протекает легко. Соен считает, что такого результата удалось достичь благодаря бустерной вакцинации от COVID.
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