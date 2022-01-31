Бывший канцлер Германии заразился коронавирусом

Бывший канцлер Германии 77-летний Герхард Шредер заразился коронавирусом.

Об этом в Instagram сообщила его супруга Соен Шредер-Ким, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, она заболела вместе со своим мужем. Однако болезнь у Шредеров протекает легко. Соен считает, что такого результата удалось достичь благодаря бустерной вакцинации от COVID.