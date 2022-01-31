Премьер Канады заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. О получении положительного результата теста на COVID-19 политик сообщил в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я чувствую себя хорошо, и на этой неделе я продолжу работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения", - рассказал канадский премьер. Он обратился ко всем гражданам с призывом вакцинироваться, а также делать бустерные прививки от коронавируса.