https://news.day.az/world/1431577.html Премьер Канады заразился коронавирусом
Премьер Канады заразился коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. О получении положительного результата теста на COVID-19 политик сообщил в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я чувствую себя хорошо, и на этой неделе я продолжу работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения", - рассказал канадский премьер. Он обратился ко всем гражданам с призывом вакцинироваться, а также делать бустерные прививки от коронавируса.
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