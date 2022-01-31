Борис Джонсон извинился за вечеринку в разгар пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за участие в вечеринке в своей резиденции во время действия ограничений, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джонсон заявил в свое оправдание, что принял увеселительное мероприятие за рабочее.

"Что касается моего участия в мероприятии, я хочу еще раз повторить, что я думал, что это рабочее мероприятие. Я сожалению, что мы не сделали по-другому в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения", - сказал он.