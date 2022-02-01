Британка с обнаженной грудью уснула в прямом эфире TikTok

Жительница Англии стала популярной после того, как уснула во время прямого эфира в TikTok, сообщает Daily Mail. Кроме того, женщина во сне случайно оголила грудь, что подогрело интерес публики.

Ева Джонс из Ливерпуля перебрала с алкоголем и решила провести прямой эфир для своих подписчиков в TikTok, однако не заметила, как заснула во время трансляции. Проснувшись через несколько часов, британка узнала, что набрала 5,4 млн просмотров.

"Я раньше никогда не вела прямые эфиры в TikTok, не знаю, зачем я начала трансляцию, вернувшись с вечеринки", - рассказала Ева.

Прямой эфир прервал один из модераторов, заметив, что девушка случайно оголила грудь, что нарушает правила площадки. Как рассказала Ева, с утра ее телефон разрывался от звонков друзей и сообщений.

"Меня спрашивали, не смущаюсь ли я от того, что произошло, а я сначала не понимала, о чем идет речь", - вспоминает Джонс.

После трансляции количество подписчиков Евы увеличилось на четыре тысячи. По словам британки, люди пишут ей и благодарят за хорошее настроение.