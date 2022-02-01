Как живет "антиковидный" Пекин в преддверии Олимпиады

Кадры из Пекина, снятые этим утром, способны вызвать страшное дежавю. Абсолютно пустынный город, на улицах всего пара машин, как в самом начале пандемии. Сейчас в Китае - новая вспышка, и власти фактически ввели новый локдаун за четыре дня до открытия Олимпиады. Составы сборных постоянно корректируются, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Международный аэропорт Пекина - один из самых загруженных в мире - теперь больше напоминает госпиталь. Выйдя с трапа, оказываешься будто бы на входе в ковидную больницу. Люди в полностью закрытых защитных костюмах. В таких же врачи посещают "красную" зону. У прилетающих сразу берут ПЦР-тест.

На каждом этапе потоки стараются разводить. Новая ковидная логистика. Но с помощью перегородок и баннеров терминал только видоизменили, а не перестроили. Поэтому, когда нужно спуститься на этаж ниже, все оказываются в одной толпе. Причем с другой стороны такая же очередь - и тоже к лифту. Удивительное дело, лестницы, кажется, здесь не предусмотрено. Но какое дело до пожарной безопасности.

Поэтому уже никто не удивляется тому, что выход на улицу - из зоны вылета. Здесь продезинфицированный багаж. После двух часов ожидания - дорога к отелю.