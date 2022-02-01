Милонова не пустили в Финляндию

Печально известный в России депутат Госдумы, член партии "Единая Россия" Виталий Милонов раз за разом попадает в скандальные ситуации.

В январе нынешнего года любитель армянских подачек в очередной раз совершил незаконный визит на территорию Азербайджана. Поездка Милонова стала причиной серьезного протеста со стороны руководства Азербайджана. Злоупотребляя своим мандатом провокатор Милонов нарушил законы Азербайджана и продемонстрировал неуважение по отношению к партии "Единая Россия".

И вот, в новостных лентах появилось сообщение о новом скандале с участием провокатора Милонова. На этот раз любитель незаконных поездок сообщил, что не смог пересечь границу России с Финляндией, куда он направлялся в деловую поездку, так как на пограничном посту шенгенская виза политика оказалась аннулирована Польшей, его не уведомили об этом.

"Меня не пустили в Финляндию, Польша аннулировала визу. Ехали обсуждать проведение концертов и форумов", - жалобливо всхлипнул Милонов.

Удивительно то, что этот провокатор все еще представляет правящую партию "Единая Россия". Если руководство партии будет продолжать закрывать глаза на выходки одиозного прохиндея и дальше, то это вне всякого сомнения наведет тень на деятельность партии в России. Давно пора реагировать на уловки разбушевавшегося Милонова, расширяющего географию своих провокаций.