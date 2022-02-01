В Чехии выявили первые случаи нового подвида "омикрона"

Государственный медицинский институт, являющийся структурным подразделением министерства здравоохранения Чехии, сообщил в понедельник вечером о появлении в республике нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Путем секвенирования (определение структуры штамма) было [в Чехии] подтверждено пять случаев [положительных результатов тестов на наличие подварианта штамма] "омикрон" BA.2", - отмечается в сообщении.

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2 также называют "скандинавским". Он доминирует в Дании и Швеции. По мнению медиков, его перенос осуществляется в 1,5 раза быстрее, чем ранее выявленного "омикрона". Они, тем не менее, не ставят под сомнение эффективность существующих вакцин от коронавируса.