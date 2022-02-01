https://news.day.az/world/1431619.html В Саудовской Аравии в общественный транспорт пустят только вакцинированных
В Саудовской Аравии в общественный транспорт пустят только вакцинированных
В Саудовской Аравии с 1 февраля общественный транспорт будет доступен только полностью вакцинированным гражданам, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.
Решение касается городских и междугородних автобусов, паромов, поездов, такси, арендуемых автомобилей (в том числе в случае аренды через любые мобильные приложения).
Напомним, в Саудовской Аравии ещё с 1 сентября 2021 года было введено в действие правило допуска на авиарейсы только вакцинированных пассажиров.
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