В Саудовской Аравии в общественный транспорт пустят только вакцинированных

В Саудовской Аравии с 1 февраля общественный транспорт будет доступен только полностью вакцинированным гражданам, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Решение касается городских и междугородних автобусов, паромов, поездов, такси, арендуемых автомобилей (в том числе в случае аренды через любые мобильные приложения).

Напомним, в Саудовской Аравии ещё с 1 сентября 2021 года было введено в действие правило допуска на авиарейсы только вакцинированных пассажиров.