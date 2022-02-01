Среди прибывших на Олимпиаду выявили 24 новых случая COVID

В Китае выявили 24 новых случая заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Это указано в заявлении оргкомитета, обнародованном во вторник, 1 февраля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Накануне в КНР прибыло 1 438 человек, из них 379 спортсменов и официальных лиц, а также 1 059 - представители других заинтересованных сторон. В результате ПЦР-тестирований, проведенных в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни, выявили 24 новых случая заражения. Как уточняется, 16 заболевших среди атлетов и официальных лиц, а также 8 среди представителей заинтересованных сторон.