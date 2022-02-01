Избран новый спикер нижней палаты парламента Казахстана

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты единогласно избрали Председателем Мажилиса Ерлана Кошанова, передает Казинформ со ссылкой на официальный сайт Мажилиса Парламента РК, передает Day.Az.

Кандидатура Ерлана Кошанова была выдвинута на должность Председателя Мажилиса мажилисменом Ерланом Саировым.

Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса тайным голосованием путём использования бумажных бюллетеней. Для этой процедуры была образована Счётная комиссия, оборудованы кабины и установлена прозрачная избирательная урна.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил депутатов Мажилиса за поддержку, подчеркнув, что это высокая честь и огромная ответственность перед народом Казахстана и главой государства.