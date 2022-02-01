Режим "Черного неба" продлили в Красноярском крае

В Красноярском крае продлили режим "Черного неба". Ситуация с загрязнением воздуха значительно осложнилась в Красноярске, Назарово и Минусинске. Сейчас эти города окутаны густым едким смогом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Жители жалуются на проблемы с дыханием. По их словам, в квартирах невозможно даже открыть окна. Дым сразу же проникает во все помещения. Видимость на дорогах почти нулевая. Среди основных причин - угольные электростанции и лесопилки, которые сейчас массово сжигают отходы производства.

По словам специалистов Роспотребнадзора, дышать опасным загрязнённым воздухом жителям этих городов придётся ещё по меньшей мере неделю, пока держится безветренная погода.