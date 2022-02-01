https://news.day.az/world/1431645.html Смертельное ДТП с грузовиком под Новосибирском - ВИДЕО
Смертельное ДТП с грузовиком под Новосибирском - ВИДЕО
Два человека скончались в ДТП на трассе в Новосибирской области, сообщается в соцсетях.
Трагедия произошла на автодороге Р-255, где столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик MAN. Один из очевидцев сообщил, что фура ехала за другим грузовиком, который резко затормозил, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
MAN в попытке уйти от столкновения выскочил на встречную полосу, где на скорости влетел в ВАЗ. Удар был такой силы, что легковушку сложило пополам. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия.
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