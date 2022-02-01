Смертельное ДТП с грузовиком под Новосибирском

Два человека скончались в ДТП на трассе в Новосибирской области, сообщается в соцсетях.

Трагедия произошла на автодороге Р-255, где столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик MAN. Один из очевидцев сообщил, что фура ехала за другим грузовиком, который резко затормозил, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

MAN в попытке уйти от столкновения выскочил на встречную полосу, где на скорости влетел в ВАЗ. Удар был такой силы, что легковушку сложило пополам. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия.