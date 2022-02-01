Орбитальный модуль КНР прислал новогоднее поздравление с Марса - ВИДЕО
Наступление нового года Тигра по традиционному календарю будет отмечаться 1 февраля. Торжества официально продолжатся неделю, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Орбитальный модуль КНР "Тяньвэнь-1" прислал новогоднее поздравление с Марса. Члены команды поздравляют на видео с наступающим Новым годом по лунному календарю.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA) в понедельник, 31 января. На записи виден аппарат на фоне поверхности Красной планеты.
"Тяньвэнь-1" провел на марсианской орбите уже 557 дней. С момента запуска 23 июля 2020 года миссия направила на Землю 600 ГБ научных данных. 2 февраля модуль отметит первую годовщину пребывания на орбите. Он выполняет функцию ретранслятора при передаче информации с китайского марсохода.
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