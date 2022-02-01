Машины скорой помощи не успевают к пациентам из-за протестов в Оттаве

Настоящим коллапсом обернулась для столицы Канады, казалось бы, мирная акция местных дальнобойщиков. Они перешли к более радикальным действиям, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Накануне днём в пригороде Оттавы протестующие разгромили ковидные лагеря, куда отправляют на карантин пересёкших границу, у кого нет прививки. Обстановка накаляется и в самой Оттаве. Там усиливают наряды полиции.

Всё больше страдают местные жители. Фуры стоят поперёк дорог, мешая проехать машинам скорой помощи. Врачи не успевают к пациентам вовремя. Автомобильные гудки не утихают даже ночью. Столичные власти просят организаторов конвоя прекратить это безумие.