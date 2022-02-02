Япония не будет приостанавливать полеты F-15 после инцидента с истребителем

Власти Японии пока не планируют приостанавливать полеты истребителей F-15 после того, как такой самолет Сил самообороны Японии в понедельник потерпел крушение. Об этом во вторник сообщил журналистам министр обороны Нобуо Киси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я распорядился проводить дополнительные проверки истребителей до и после их полетов. Приостанавливать полеты мы не планируем", - отметил он. Киси также сообщил, что оба пилота F-15, который предположительно упал в Японском море, в настоящее время числятся пропавшими без вести, а их поиски продолжаются. Ранее в понедельник японские СМИ сообщали, что спасатели обнаружили в воде одного из пилотов разбившегося истребителя, однако глава оборонного ведомства не подтвердил эту информацию.

Инцидент произошел в понедельник. F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров вскоре после взлета с базы Комацу в префектуре Исикава, истребитель выполнял тренировочный полет. На вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.