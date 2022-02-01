Число зараженных COVID-19 в мире превысило 378 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 378 308 247, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 673 662 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 941 682 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 886682.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 469 499, а число умерших от последствий заражения вирусом - 496 242.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 463 530 человек, из них скончались 627 589.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 730,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 724 человека, в Индии - 354, в Бразилии - 2 919.