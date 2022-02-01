Токаев назначил нового главу своей администрации
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Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды, передает Day.Az.

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в распоряжении.

Распоряжением Токаева Нуртлеу Мурат Абугалиевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.