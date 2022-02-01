Житель Хабаровска грабил квартиры в женском парике

Переодевавшийся в женщину житель Хабаровска похитил несколько телевизоров из квартир, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В декабре 2021 года преступник в разные дни снимал на сутки квартиры в Индустриальном районе. После выселения он возвращался через несколько дней и путем подбора ключей пробирался в помещение. Из трех квартир он похитил плазменные телевизоры на сумму более 100 тысяч рублей.

"Сотрудники уголовного розыска городской полиции совместно с оперуполномоченными из отдела полиции №3 УМВД России по г. Хабаровск задержали ранее не судимого 33-летнего жителя Центрального района. Полицейские установили, что в некоторых эпизодах квартирных краж подозреваемый использовал меры конспирации: он переодевался в женскую одежду и надевал парик. Похищенную бытовую технику фигурант продал на городском рынке за 30 тысяч рублей, а денежные средства тратил на бытовые нужды", - добавили в МВД.

В отношении грабителя возбудили уголовное дело о краже, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как отметили в Хабаровском МВД, вся украденная техника была возвращена владельцам.